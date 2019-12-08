Sanatçı Datuna 120 bin dolar değer biçilen 'duvara bantlanmış muz' eserini yedi

Performans sanatçısı David Datuna, dünya çapında gündem olan ve 120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muz' eserini kameralar önünde yedi. Datuna, Instagram hesabında paylaştığı o anlar için "Bu eser çok lezzetliydi" dedi. İşte o anlar...

ABD'nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan'ın, 'duvara bantlanmış muz' eseri, 120 bin dolara (Yaklaşık 700 bin TL) satıldı. Başka bir sanatçı David Datuna, duvara bantlanmış olarak sergilenen muzu alarak yedi ve yaptığı eylemin adına da 'Aç Sanatçı' olarak isimlendirdi.

Sanatçının üç adet ürettiği Komedyen adlı eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken, üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlenmişti. Adı açıklanmayan alıcıların, eserle birlikte kendilerine iletilen orijinallik sertifikasında, esere konu olan muzu gerekli gördükleri takdirde değiştirebilecekleri belirtilmişti.

Duvara bantlanmış muz eseri sergide sanatseverlerle buluşurken, aynı sergide eserlerini sergileyen David Datuna adlı sanatçı, dün akşam esere yaklaşarak muzu duvardan aldı ve yedi.

'DUVARA BANTLANMIŞ MUZ' ARTIK POLİS KORUMASINDA

İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan çalışmasındaki muzu, başka bir sanatçının duvardan kopararak yemesi üzerine eseri polis korumaya başladı.

Performans sanatçısı David Datuna, sosyal medya hesabı Instagram'da İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği, Miami'deki uluslararası sanat galerisi Art Basel'da sergilenen duvara bantlanmış muzu yediği görüntüleri paylaştı.-

Datuna paylaşımında, "Benim sanat gösterim. Maurizio Cattelan'ın sanat çalışmalarını seviyorum ve bu kurguyu gerçekten beğendim. Çok lezzetli." ifadelerini kullandı.

Çalışanlardan biri Datuna'ya kızsa da yeni bir muz duvara bantlandı ve çalışmayı koruması için polis sevk edildi.

Galeri direktörü, Datuna'nın eseri bozmadığını, muzun bir fikir olduğunu belirtti.

Sanatçının küresel ticarete bir eleştiri olarak üç adet ürettiği eserin iki versiyonu, önceki gün düzenlenen sanat fuarında yüz yirmişer bin dolara alıcı bulmuştu. Çalışmanın üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlenmişti.

ALICILAR ÇÜRÜYEN MUZU DEĞİŞTİREBİLECEK

Alıcılara eserle verilen orijinallik sertifikasına göre, eser sahipleri çürüme halinde, gerekli gördükleri takdirde muzu değiştirebilecek.

Hiciv ağırlıklı heykel ve enstelasyon çalışmalarıyla tanınan Cattelan'ın 18 ayar altından yaptığı klozet biçimli heykel, eylül ayında İngiltere'de sergilendiği Bleinheim Sarayı'ndan çalınmıştı. "Amerika" adı verilen esere yaklaşık 6 milyon dolar değer biçiliyordu. AA