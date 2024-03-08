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Sanat dünyası İsrail’e karşı ayakta! Ünlü isimlerden İsrail’e kültürel boykot

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 10:00
Gazze'deki katliama karşı sanat dünyası ayakta. Farklı adreslerde binlerce sanatçı, İsrail'e kültürel boykot düzenliyor. Ünlüler saldırıların son bulması için imza atıyor.

Sanat dünyası İsrail’e karşı ayakta!
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