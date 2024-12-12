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Şam’daki kutlamaları A Haber görüntüledi

Şam'daki kutlamaları A Haber görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.12.2024 21:24
Güncelleme:12.12.2024 21:25
Baas partisinin 61 yıllık iktidarının sona erdiği Suriye'de halk, başkent Şam'da kutlamalarına devam ediyor. Başkent Şam'ın merkezinde bulunan Emevi Meydanı'nda halk, şarkılar söyleyerek ve araba konvoylarıyla kutlamalar yapıyor. Şam’daki zafer kutlamalarını A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Geçgel,"'Bulunduğumuz meydanda da kutlamalar devam ediyor. Sık sık bu noktada da Suriyelile bizi gördükçe teşekkür etmeye devam ediyor. Hem Türkiye’ye hem de Başkan Erdoğan’a Suriye halkı teşekkür ediyor. Yediden 70’e herkes meydanları doldurmuş durumda." dedi.
Şam’daki kutlamaları A Haber görüntüledi
Şam’daki kutlamaları A Haber görüntüledi
Şam'daki kutlamaları A Haber görüntüledi
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