31 Mart 2025, Pazartesi
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Şam'da mezarlıklara ziyaretçi akını! Rejimin katlettiği yakınlarına dua ediyorlar
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk bayram yaşanıyor. Suriyeliler bir taraftan mezarlıklara akın ederek rejim katlettiği yakınlarına dua ediyor. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ Şam'daki Necca Mezarlığı’na gitti oradaki hüzne tanıklık etti.