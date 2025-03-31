Şam’da mezarlıklara ziyaretçi akını! Rejimin katlettiği yakınlarına dua ediyorlar

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk bayram yaşanıyor. Suriyeliler bir taraftan mezarlıklara akın ederek rejim katlettiği yakınlarına dua ediyor. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ Şam'daki Necca Mezarlığı’na gitti oradaki hüzne tanıklık etti.

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