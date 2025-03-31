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Şam’da mezarlıklara ziyaretçi akını! Rejimin katlettiği yakınlarına dua ediyorlar

Şam'da mezarlıklara ziyaretçi akını! Rejimin katlettiği yakınlarına dua ediyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.03.2025 16:24
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk bayram yaşanıyor. Suriyeliler bir taraftan mezarlıklara akın ederek rejim katlettiği yakınlarına dua ediyor. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ Şam'daki Necca Mezarlığı’na gitti oradaki hüzne tanıklık etti.
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Şam’da mezarlıklara ziyaretçi akını! Rejimin katlettiği yakınlarına dua ediyorlar
Şam’da mezarlıklara ziyaretçi akını! Rejimin katlettiği yakınlarına dua ediyorlar
Şam'da mezarlıklara ziyaretçi akını! Rejimin katlettiği yakınlarına dua ediyorlar
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