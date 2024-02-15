15 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Sakurajima Yanardağı patladı! Küller 5 bin metreye ulaştı

Sakurajima Yanardağı patladı! Küller 5 bin metreye ulaştı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2024 16:49
Japonya'da bulunan Sakurajima Yanardağı patladı küller 5 bin metreye kadar yükseldi. Ülkede alarm düzeyi 3. seviyeye çıkarıldı. Püsküren lav ve kül kameralara yansıdı.
Sakurajima Yanardağı patladı!
Sakurajima Yanardağı patladı!
Füze pozuyla gündeme gelen gemi batırıldı
Füze pozuyla gündeme gelen gemi batırıldı
Almanya’da Rusya tedirginliği! Savunma Bakanı Pistorius: Avrupa’ya en büyük tehdit Rusya’dır
Almanya'da Rusya tedirginliği! Savunma Bakanı Pistorius: Avrupa'ya en büyük tehdit Rusya'dır
ABD’de kırmızı alarm!
ABD'de kırmızı alarm!
Otomobil acil servise daldı
Otomobil acil servise daldı
Avrupa’da Türk’süz Türk Köyü!
Avrupa’da Türk’süz Türk Köyü!
Domino etkisi oluşturabilir
"Domino etkisi oluşturabilir"
Batı basını doğruladı!
Batı basını doğruladı!
A Haber çiftçi isyanının merkezinde!
A Haber çiftçi isyanının merkezinde!
Hollanda’dan İsrail’e ihracat yasağı!
Hollanda’dan İsrail'e ihracat yasağı!
İsrail Refah’a karadan mı saldıracak?
İsrail Refah’a karadan mı saldıracak?
İtalya’da çiftçiler neden sokağa döküldü?
İtalya'da çiftçiler neden sokağa döküldü?
Daha Fazla Video Göster