Sahur zamanı İsrail’den bombardıman! Gazze’de saldırıların gölgesinde Ramazan ayı

Ramazan, birlik ve beraberlik demek. Ancak işgalci İsrail, Gazze’deki beraberliği yok etti. Aileler çocuklarını, çocuklarsa anne babalarını kaybetti. Yine de tüm acılara rağmen Gazze’de ilk sahur yapıldı. Filistinliler ellerinde kalan yiyecekleri aynı sofrada bölüştü.

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