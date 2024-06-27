Rutteli NATO'da neler olur? Yeni dönemde Türkiye-NATO ilişkileri nasıl ilerleyecek?

NATO'nun Genel Sekreterliğine Hollanda Başbakanı Mark Rutte atandı. Rutte ile ilgili küçük bir parantez açmak istiyoruz. 2017 yılında Hollanda ile Türkiye arasında büyük bir kriz yaşandı. Hal böyle olunca Rutte'nin genel sekreterliğindeki NATO, Türkiye ile nasıl bir politika yürütecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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