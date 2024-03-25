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Rusya'yı sarsan konser saldırısı! Teröristler ne ifade verdi? Ukrayna savaşı ne durumda?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 25.03.2024 15:23
Güncelleme:25.03.2024 15:24
Moskova’da konser salonuna saldıran ve 140’dan fazla masum insanı öldüren teröristler suçunu mahkemede itiraf etti. Terör saldırısını DESAŞ üstlendi, soruşturma sürüyor. Öte yandan Ukrayna Rus donanmasına ait çıkarma gemisini vurdu. Bölgeden gelişmeleri Rusya’da olan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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