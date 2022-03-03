03 Mart 2022, Perşembe
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Rusya'ya yapılan yaptırımlar Avrupa'yı nasıl etkiler?
Rus sermayesine gelen yaptırımlar İngiltere ve Avrupa’da ekonomik olarak hangi etkileri beraberinde getirebilir? Rus oligarkların çekilmesi halinde ne kadar bir sermaye çıkışı öngörülüyor? A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra’dan aktardı.