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Rusya'ya yapılan yaptırımlar Avrupa'yı nasıl etkiler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.03.2022 17:01
Güncelleme:03.03.2022 17:03
Rus sermayesine gelen yaptırımlar İngiltere ve Avrupa’da ekonomik olarak hangi etkileri beraberinde getirebilir? Rus oligarkların çekilmesi halinde ne kadar bir sermaye çıkışı öngörülüyor? A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra’dan aktardı.
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