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Rusya’nın yeni nükleer doktirini! Belarus’a nükleer kalkan

Rusya’nın yeni nükleer doktirini! Belarus’a nükleer kalkan

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 09:04
Rusya Batı ile artan gerilimin gölgesinde nükleer silah doktrinini değiştirdi. Putin tarafından yapılan açıklamada, Rus topraklarına yapılan saldırılar karşılığında nükleer silah kullanılabilecek. Sadece Rusya değil Belarus'a da bir saldırı yapılması durumunda bu silahlar devreye girecek.
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