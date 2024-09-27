27 Eylül 2024, Cuma
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Rusya’nın yeni nükleer doktirini! Belarus’a nükleer kalkan
Rusya Batı ile artan gerilimin gölgesinde nükleer silah doktrinini değiştirdi. Putin tarafından yapılan açıklamada, Rus topraklarına yapılan saldırılar karşılığında nükleer silah kullanılabilecek. Sadece Rusya değil Belarus'a da bir saldırı yapılması durumunda bu silahlar devreye girecek.