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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 18:22
Rusya-Ukrayna Savaşı Şubat 2022'den bu yana sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarında en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Ukrayna'nın merkezindeki Poltava şehrindeki füze saldırısı sonucu bir bina kısmen çökerken, en az 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, enkazdan 21 kişinin kurtarıldı. Doğudaki Harkov'da ise insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 1, kuzeydoğudaki Sumi'de 2 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucu ayrıca Kiev, Hmelnitski, Zaporijya ve Odessa bölgelerindeki tesislerde saldırılar sonucu hasar gördü.
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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
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