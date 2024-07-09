09 Temmuz 2024, Salı
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor! Saldırı sonucu can kaybı 42’ye yükseldi
Rusya'nın dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Okhmatdyt Çocuk Hastanesi dahil ülke genelinde farklı noktalara düzenlediği füzeli saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor. Ukrayna Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, Kiev, Kryvyi Rih, Dnipro ile diğer yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü çocuk olmak üzere 42'ye yükseldiği bildirildi. Ayrıca 190 kişinin de yaralandığı aktarıldı.