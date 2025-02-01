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Rusya’nın Ukrayna saldırısında can kaybı 12’ye yükseldi!

Rusya’nın Ukrayna saldırısında can kaybı 12’ye yükseldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 22:39
Rusya, Ukrayna’daki saldırılarına devam ediyor. Rus güçleri, bugün Ukrayna’nın genelinde insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenledi. Ukraynalı yetkililer, Rus saldırıları sonucu yaşanan can kayıplarının Poltava kentinde 8’e, Sumi kentinde ise 3'e yükseldiğini açıkladı. Poltava'nın merkezindeki bir konuta füze isabet etmesi sonucu yaşanan ölümlerin yanı sıra 4'ü çocuk 17 sivilin de yaralandığı aktarıldı.
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