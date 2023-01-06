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Rusya'nın "tek taraflı" ateşkesi başladı! Kiev yönetimi ateşkes konusunda neden tek başına karar veremiyor?

A Haber
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Giriş: 06.01.2023 13:29
Rusya'nın ilan ettiği 36 saatlik tek taraflı ateşkes başladı. Ortodoksların Noeli boyunca Ukrayna'nın ateşkese uyması çağrısı yapıldı. Ancak Ukrayna tarafı ateşkesi reddetti. ABD Başkanı Biden da ateşkes kararını değerlendirdi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan ayrıntıları aktardı.
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