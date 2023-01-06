Rusya'nın "tek taraflı" ateşkesi başladı! Kiev yönetimi ateşkes konusunda neden tek başına karar veremiyor?

Rusya'nın ilan ettiği 36 saatlik tek taraflı ateşkes başladı. Ortodoksların Noeli boyunca Ukrayna'nın ateşkese uyması çağrısı yapıldı. Ancak Ukrayna tarafı ateşkesi reddetti. ABD Başkanı Biden da ateşkes kararını değerlendirdi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan ayrıntıları aktardı.

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