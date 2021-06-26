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Rusya'nın tek dozluk Sputnik Light aşısına onay

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Giriş: 26.06.2021 09:40
Kırgızistan’da Rusya’nın yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği tek dozluk Sputnik Light aşısının kullanımı onaylandı. Mayıs ayının başlarında Rusya’da tescil edilen Sputnik Light aşısı, şu ana kadar Angola, Venezuella, Nikaragua, Filistin, Bahreyn ve Mauritius’da onaylandı. Öte yandan Rus uzmanlar, tek dozluk aşı Sputnik Light'ın etkinliği aşının uygulanmasından sonraki 28'inci günden itibaren yüzde 79.4 olarak açıkladı.
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