Rusya'nın son teknoloji silahları büyük ilgi gördü! Sahaya yapay zekalı robotları sürdüler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Belarus ile ortaklaşa düzenlediği Zapad-2021 askeri tatbikatını izledi. Tatbikatta son teknoloji ürünü olan çok sayıda silahların denemesi yapıldı. Sahneye yapay zekalı savaş robotunu çıkaran Rusya'nın yeni silahı büyük ilgi gördü. Rusya 'Platforma-M' adlı askeri taşıtın yapay zeka sayesinde hedef belirleyip otonom hareket ettiğini öne sürüyor. Platforma 10 saat boyunca çalışabiliyor.