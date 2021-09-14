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Rusya'nın son teknoloji silahları büyük ilgi gördü! Sahaya yapay zekalı robotları sürdüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.09.2021 13:46
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Belarus ile ortaklaşa düzenlediği Zapad-2021 askeri tatbikatını izledi. Tatbikatta son teknoloji ürünü olan çok sayıda silahların denemesi yapıldı. Sahneye yapay zekalı savaş robotunu çıkaran Rusya'nın yeni silahı büyük ilgi gördü. Rusya 'Platforma-M' adlı askeri taşıtın yapay zeka sayesinde hedef belirleyip otonom hareket ettiğini öne sürüyor. Platforma 10 saat boyunca çalışabiliyor.
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