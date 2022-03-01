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Rusya'nın saldırılarında 6. gün | NATO Genel sekreteri Stoltenberg'den önemli açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2022 14:40
Güncelleme:01.03.2022 14:40
Ukrayna’nın NATO’dan istediği uçakların gönderilip gönderilmediği ve NATO üslerinin Ukrayna’ya açılıp açılmayacağı sorulan Stoltenberg, şu karşılığı verdi: “NATO müttefikleri çeşitli askeri destekler veriyor. Bunlar arasında anti tank silahları, hava savunma sistemleri ve diğer askeri ekipmanların yanı sıra insani yardımlar ve mali destek bulunuyor. Ancak NATO çatışmanın parçası olmayacak. NATO, Ukrayna’ya asker göndermeyecek veya Ukrayna hava sahasında uçak uçurmayacak.”
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