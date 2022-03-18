18 Mart 2022, Cuma
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Rusya’nın saldırılarında 23. gün! Rus birlikler Lviv Havalimanı’na yakın bir noktayı vurdu | A Haber sıcak noktada
Son dakika Ukrayna haberi... Savaşın başladığı ilk günlerden bu yana A Haber ekipleri sıcak noktalardan gelişmeleri aktarıyor. Rusya’nın saldırılarında 23. güne girildi. Rus birlikler Lviv Havalimanı’na yakın bir noktayı vurdu. Bölgeden dumanlar yükseliyor. A Haber muhabiri Murat Sekban o noktadan gelişmeleri aktardı.