Rusya’nın saldırılarında 23. gün! Rus birlikler Lviv Havalimanı’na yakın bir noktayı vurdu | A Haber sıcak noktada

Son dakika Ukrayna haberi... Savaşın başladığı ilk günlerden bu yana A Haber ekipleri sıcak noktalardan gelişmeleri aktarıyor. Rusya’nın saldırılarında 23. güne girildi. Rus birlikler Lviv Havalimanı’na yakın bir noktayı vurdu. Bölgeden dumanlar yükseliyor. A Haber muhabiri Murat Sekban o noktadan gelişmeleri aktardı.

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