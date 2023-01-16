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Rusya'nın Poseidon’u hazır! Denizaltılara nükleer başlıklı süper torpidolar yüklenecek

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 16:37
Güncelleme:16.01.2023 16:40
Rusya denizaltılara nükleer başlıklı süper torpidolar yüklemeye hazırlanıyor. Bu ne anlama geliyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Başkent Moskova'dan detayları anlattı.
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