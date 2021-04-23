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Rusya'nın ormanda sakladığı ordusu dünyayı şoke etti! İşte herkesin konuştuğu o görüntü
Dünya basını Rusya-Ukrayna sınırındaki savaş hareketliliğini yakından takip ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile ordu harekete geçerken, orman içinde görüntülenen savaş makineleri korku saldı. Savunma Bakanlığı'nın resmi televizyonu Zvezda'nın Karadeniz'e doğru ateşlenen füze yağmurunu yayımlaması yürekleri ağızlara getirdi.