Rusya’nın Moskova travması! Ülkenin unutmak istediği gün: 22 Mart

Rusya mart ayında tarihinin en kanlı terör saldırılarından birine sahne olmuştu. DEAŞ'lı bir grup terörist başkent Moskova'daki konser salonunu basıp 145 kişiyi katletmişti. Saldırının üzerinden yaklaşık 2 buçuk ay geçerken soruşturma da derinlemesine devam ediyor. Yaralarını sarmaya çalışan Rus halkı ise katliamın yaşandığı konser binasına her baktıklarında akıllarına o korkunç gün geliyor. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in izlenimleri…

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