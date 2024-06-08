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Rusya’nın Moskova travması! Ülkenin unutmak istediği gün: 22 Mart

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 08.06.2024 09:25
Rusya mart ayında tarihinin en kanlı terör saldırılarından birine sahne olmuştu. DEAŞ'lı bir grup terörist başkent Moskova'daki konser salonunu basıp 145 kişiyi katletmişti. Saldırının üzerinden yaklaşık 2 buçuk ay geçerken soruşturma da derinlemesine devam ediyor. Yaralarını sarmaya çalışan Rus halkı ise katliamın yaşandığı konser binasına her baktıklarında akıllarına o korkunç gün geliyor. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'in izlenimleri…
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