24 Şubat 2022, Perşembe
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Rusya'nın Kiev'e girdiği anlar saniye saniye kamerada! Rusya Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e girdi!
Ukrayna sınır muhafızları tarafından yapılan açıklamada 'Rus kuvvetleri Kiev bölgesine girdi' denildi. Putin'in açıklamalarından sonra Kiev'de siren sesleri duyulurken halk kenti terk etmeye çalışıyor. Kremlin ise az önce yaptığı açıklamada ''Operasyon suresini Putin belirleyecek, işgal yok' ifadesine yer verdi.