24 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya'nın Kiev'e girdiği anlar saniye saniye kamerada! Rusya Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e girdi!

Rusya'nın Kiev'e girdiği anlar saniye saniye kamerada! Rusya Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e girdi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.02.2022 15:48
Ukrayna sınır muhafızları tarafından yapılan açıklamada 'Rus kuvvetleri Kiev bölgesine girdi' denildi. Putin'in açıklamalarından sonra Kiev'de siren sesleri duyulurken halk kenti terk etmeye çalışıyor. Kremlin ise az önce yaptığı açıklamada ''Operasyon suresini Putin belirleyecek, işgal yok' ifadesine yer verdi.
7 km uzağımızda patlama oldu
"7 km uzağımızda patlama oldu"
Rusya’nın Kiev’e girdiği anlar saniye saniye kamerada! Rusya Ukrayna’nın Başkenti Kiev’e girdi!
Rusya'nın Kiev'e girdiği anlar saniye saniye kamerada! Rusya Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e girdi!
Rusya’nın hedefi ne?
Rusya'nın hedefi ne?
Operasyon işte böyle başladı
Operasyon işte böyle başladı
İngiltere’den Ukrayna açıklaması!
İngiltere’den Ukrayna açıklaması!
NATO’dan flaş Rusya kararı!
NATO'dan flaş Rusya kararı!
Ukrayna hava sahasını kapattı!
Ukrayna hava sahasını kapattı!
Rus ordusu Kiev’e girmeye çalışıyor
"Rus ordusu Kiev’e girmeye çalışıyor"
A Haber ekibi sıcak bölgede
A Haber ekibi sıcak bölgede
Ukrayna sokaklarında son durum
Ukrayna sokaklarında son durum
Savaşın tanıkları anlatıyor
Savaşın tanıkları anlatıyor
Askerler böyle görüntülendi
Askerler böyle görüntülendi
Daha Fazla Video Göster