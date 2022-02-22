22 Şubat 2022, Salı
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Rusya'nın hamlesi savaş çıkarır mı?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasına batılı ülkeler sert tepki gösterdi. Almanya, Rusya'ya tanıma kararından dönmesi çağrısında bulundu. SETA Berlin Koordinatörü Zafer Meşe, Askeri Stratejist Doç. Dr. Murat Koç ve ANKASAM Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Doğacan Başaran, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.