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Rusya'nın hamlesi savaş çıkarır mı?

A Haber
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Giriş: 22.02.2022 14:39
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasına batılı ülkeler sert tepki gösterdi. Almanya, Rusya'ya tanıma kararından dönmesi çağrısında bulundu. SETA Berlin Koordinatörü Zafer Meşe, Askeri Stratejist Doç. Dr. Murat Koç ve ANKASAM Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Doğacan Başaran, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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