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Rusya'nın gizli saldırı planı sızdı! Alman basını Putin'in 9 aşamalı saldırı senaryolarını yazdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 16:31
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 2. yıla yaklaşılırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya saldırı senaryoları sızdı. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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