03 Temmuz 2022, Pazar
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Rusya'nın Belgorod kenti füzelerle vuruldu! İşte o saldırının görüntüleri
Dünyanın anbean takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kenti füzelerle vuruldu. Peş peşe yaşanan patlamalarda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.