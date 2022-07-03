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Rusya'nın Belgorod kenti füzelerle vuruldu! İşte o saldırının görüntüleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2022 11:17
Dünyanın anbean takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kenti füzelerle vuruldu. Peş peşe yaşanan patlamalarda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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