24 Haziran 2023, Cumartesi
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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı
Rusya paralı asker grubu Wagner ile arasındaki krizin baş göstermesinin ardından, Ukrayna topraklarına yoğun saldırı düzenledi. Rus ordusunun gece Kiev'e düzenlediği 20'den fazla füze saldırısında 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Atılan füzelerden biri doğal gaz borusuna isabet etti.