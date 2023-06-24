Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı

Rusya paralı asker grubu Wagner ile arasındaki krizin baş göstermesinin ardından, Ukrayna topraklarına yoğun saldırı düzenledi. Rus ordusunun gece Kiev'e düzenlediği 20'den fazla füze saldırısında 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Atılan füzelerden biri doğal gaz borusuna isabet etti.