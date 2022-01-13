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Rusya’dan Ukrayna sınırında 10 binden fazla askerle tatbikat

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Giriş: 13.01.2022 16:26
NATO ve Rusya, 3 yıl aranın ardından Brüksel'de bir araya geldi. Taraflar, Moskova-Kiev hattında hızla tırmanan gerilimi masaya yatırdı. Ancak o görüşmelerden somut bir sonuç alınamadı. Hemen ardından da Rusya, Ukrayna sınırı yakınlarında 10 binden fazla askerle tatbikat kararı aldı.
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