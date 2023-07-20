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Rusya'dan tansiyonu yükseltecek adım! Ukrayna limanlarına giden gemiler "askeri kargo" kabul edilecek

A Haber
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Giriş: 20.07.2023 10:48
Rusya tüm dünyayı tehdit etti. Tahıl koridoru anlaşmasının bitmesinin ardından Ukrayna limanlarına gidecek ticari gemilerin "Potansiyel askeri yük taşıyıcısı" olarak kabul edileceğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev anlattı.
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