Rusya'dan tansiyonu yükseltecek adım! Ukrayna limanlarına giden gemiler "askeri kargo" kabul edilecek

Rusya tüm dünyayı tehdit etti. Tahıl koridoru anlaşmasının bitmesinin ardından Ukrayna limanlarına gidecek ticari gemilerin "Potansiyel askeri yük taşıyıcısı" olarak kabul edileceğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev anlattı.

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