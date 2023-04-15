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Rusya'dan sürpriz tatbikat

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 09:51
Güncelleme:15.04.2023 09:53
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun pasifik bölgesinde tatbikata başladığını duyurdu. Peki bu tatbikatla Moskova Batı'ya ne mesaj veriyor? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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