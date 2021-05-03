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Rusya'dan şoke eden görüntü! Gaspçının yumrukladığı 15 yaşındaki çocuk komaya girdi

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Giriş: 03.05.2021 00:39
Güncelleme:03.05.2021 00:46
Rusya'da kimliği belirsiz saldırgan, asansörde gasp ettiği 15 yaşındaki çocuğu döverek komaya soktu. Polisler tarafından asansörün güvenlik kamerası görüntülerinin çıkarıldığı ve gaspçının bulunması için çalışma başlatıldığı açıklandı.

Rusya'nın Samara kentinde 15 yaşındaki bir çocuk asansörde gaspa uğradı.

Çocuk ile asansöre binen kimliği belirsiz saldırgan, asansörün hareket etmesi ile çocuğa saldırarak gasp etti.

Çocuğu dakikalarca yumruklayan saldırgan, çocuğun cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı.

YARDIMA BİNA SAKİNLERİ KOŞTU

Bina sakinleri, asansörde yerde yatan çocuğu görmelerinin ardından polisi ve ambulansı aradı.

ÇOCUĞUN KAFASI KIRILDI! KOMADA...

Hastaneye kaldırılan çocuğun kafatasının kırıldığı, beyin sarsıntısı geçirdiği ve komada olduğu aktarıldı.

Polisler tarafından asansörün güvenlik kamerası görüntülerinin çıkarıldığı ve gaspçının bulunması için çalışma başlatıldığı açıklandı.

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