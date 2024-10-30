30 Ekim 2024, Çarşamba
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Rusya’dan nükleer tatbikat

Rusya’dan nükleer tatbikat

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 09:13
Rusya, uzun menzilli füzeleri kullanarak nükleer tatbikat gerçekleştirdi.
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