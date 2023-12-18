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Rusya’dan nükleer füze adımı! Yars Füzesi aynı anda 6 hedefi vurabiliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 15:38
ABD ve Rusya arasında sözlü düellonun ardından Rusya'dan nükleer füze adımı geldi. Moskova yönetimi, Kaluga bölgesindeki fırlatma deposuna nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik Yars Füzesi’ni yerleştirdi.
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