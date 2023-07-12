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Rusya'dan NATO zirvesine tepki: Ukrayna'ya güvenlik garantileri verme planı çok tehlikeli

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 15:26
NATO zirvesinden Ukrayna'nın NATO'ya alınabileceğine yönelik mesajlara Rusya'dan sert tepki geldi. Rusya, “Ukrayna'ya güvenlik garantileri verme planı çok tehlikeli.” açıklaması yaptı. Moskova'nın tepkilerini A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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