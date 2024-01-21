21 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Rusya'dan NATO tatbikatı açıklaması! Moskova: 90 bin askerle tatbikat askeri çatışma riskini artırıyor

Rusya'dan NATO tatbikatı açıklaması! Moskova: 90 bin askerle tatbikat askeri çatışma riskini artırıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2024 15:32
90 bin askerle Rusya sınırında dev tatbikata hazırlanan NATO'ya rusya'dan yanıt geldi. Moskova’dan gelen açıklamada, “90 bin askerle tatbikat askeri çatışma riskini artırıyor.” denildi.  Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sınırda dev tatbikat! Rusya’dan çatışma uyarısı
Sınırda dev tatbikat! Rusya’dan çatışma uyarısı
İsrail Batı Şeria’da anaokulunu vurdu
İsrail Batı Şeria'da anaokulunu vurdu
İsrail’den Tulkerim Kampı’na baskın
İsrail'den Tulkerim Kampı'na baskın
Afganistan’da uçak düştü!
Afganistan'da uçak düştü!
Katil İsrail yerleşim alanını havaya uçurdu!
Katil İsrail yerleşim alanını havaya uçurdu!
Devrim muhafızları toplantısına saldırı!
Devrim muhafızları toplantısına saldırı!
Fransa’da çiftçiler otoyolu kapattı
Fransa’da çiftçiler otoyolu kapattı
Dizi izledikleri için 12 yıl ceza aldılar
Dizi izledikleri için 12 yıl ceza aldılar
NATO’dan 90 bin askerle dev tatbikat!
NATO’dan 90 bin askerle dev tatbikat!
Soğuk Savaş sonrası büyük tatbikat
Soğuk Savaş sonrası büyük tatbikat
ABD’de havada panik anları
ABD'de havada panik anları
Türkiye’nin uzay misyonu dünya basınında
Türkiye’nin uzay misyonu dünya basınında
Daha Fazla Video Göster