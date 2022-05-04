04 Mayıs 2022, Çarşamba
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Rusya'dan Mariupol açıklaması!
Rusya savunma bakanı Sergey Soygu, Mariupol'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Azovstal fabrikasında bulunan askerlere sivilleri ve silahlarını bırakma çağrısı yaptıklarını söyledi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ukrayna'dan aktardı.