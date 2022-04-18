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Rusya’dan Kiev ve Lviv’e peş peşe füze saldırısı! Postane önünde Moskova pulu kuyruğu

A Haber
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Giriş: 18.04.2022 10:36
Güncelleme:18.04.2022 10:45
Dün geceden itibaren Kiev ve Lviv bombalarla hedef alındı. Karadan bölgeden uzaklaşan Rusya havadan atışlarını sürdürüyor. Rusya’nın Moskova kruvazör gemisinin batırılmasının ardından bu saldırılar arttı. 4 gün içerisinde Kiev’e yönelik olarak 15 füze saldırısı gerçekleşti. Öte yandan Karadeniz'de batan Rusya'nın amiral gemisi mürettebatı da Sivaltopol'e ulaştı. Bunun yanında Kiev’de merkez postanenin önünde batırılan Moskova kruvazörü için çıkarılan pulu almak için halk kuyruk oluşturdu. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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