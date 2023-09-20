Rusya'dan İran'a üst düzey ziyaret! Tahran'dan Bakü'ye Karabağ desteği

Azerbaycan, Karabağ'a antiterör operasyonu başlattığı saatlerde, Rusya'dan İran'a da kritik bir ziyaret gerçekleşti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, başkent Tahran'da İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Öte yandan Tahran’dan Azerbaycan’a Karabağ desteği geldi. İran tarafından yapılan açıklamada, “Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak görüyoruz.” denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.

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