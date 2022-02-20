Rusya'dan gözdağı gibi açıklama! Canlı yayında patlama sesleri

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Ukrayna'da ayrılıkçıların elindeki Donetsk şehrinin merkezinde çok sayıda patlama duyuldu. Kremlin "İşgal tarihi verilmesi aksi sonuçlara yol açabilir" açıklması yaptı. Ukrayna tarafından ise "Her türlü senaryoya hazır olunmalı" açıklaması geldi.

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