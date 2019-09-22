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22.09.2019
Rusya'dan gövde gösterisi! Yüzbinin üzerinde asker... |Video
Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Basra Körfezi'ne asker sevkiyatına hazırlanırken, Rusya'da son yılların en büyük tatbikatlarından biri düzenleniyor. 8 ülkeden 128 bin askerin katıldığı 'Merkez 2019 Tatbikatı'nın amacının, Orta Asya'nın güvenliği ve uluslararası terörizmle mücadele olduğu açıklandı.
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