Rusya'dan gövde gösterisi! Yüzbinin üzerinde asker... |Video

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Basra Körfezi'ne asker sevkiyatına hazırlanırken, Rusya'da son yılların en büyük tatbikatlarından biri düzenleniyor. 8 ülkeden 128 bin askerin katıldığı 'Merkez 2019 Tatbikatı'nın amacının, Orta Asya'nın güvenliği ve uluslararası terörizmle mücadele olduğu açıklandı.