31 Mart 2022, Perşembe
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Rusya'dan geçici ateşkes adımı
Rusya sivillerin tahliyesiyle ilgili önemli bir karar aldı. Sivil tahliyeleri için bugün saat 10'dan itibaren geçici ateşkes ilan edileceği açıklandı. Bu arada İstanbul'da yapılan yüz yüze görüşmelerin ardından barış müzakerelerinin yarın çevrimiçi yapılacağı duyuruldu.