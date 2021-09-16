Rusya'dan flaş S-500 açıklaması! S-500'leri Türkiye ile Rusya ortak üretecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "S-500'de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak" açıklamaları sonrasında gözler Türkiye-Rusya işbirliklerine çevrilmişti. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov yaptığı açıklamada, "Rus ordusuna ilk S-500 teslimatı başladı." dedi.