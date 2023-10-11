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Rusya'dan Filistin açıklaması! Rusya'dan ABD'ye suçlama

A Haber
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Giriş: 11.10.2023 08:57
Rusya Devlet Başkanı Putin'den İsrail-Filistin gerilimine ilişkin açıklama geldi. Putin, çatışmalardan ABD'yi sorumlu tuttu. Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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