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Rusya’dan Ermenistan’a kritik uyarı: Ciddi sonuçları olur

A Haber
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Giriş: 29.03.2023 08:57
Rusya, Ermenistan'ı, Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmaması konusunda uyardı. Gözler ise Ermenistan'ın vereceği karara çevrildi. Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı
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