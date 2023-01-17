17 Ocak 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya’dan Batı’ya nükleer gözdağı! Batı’dan Ukrayna’ya silah yardımı
Rusya ile Batı arasında tansiyon her geçen gün yükseliyor. Son olarak Batı ülkelerinin ardı ardına Ukrayna'ya ağır silah gönderme kararına Rusya'dan nükleer denizaltılı yanıt geldi. Rus televizyonunda yayınlanan haberde, İngiltere ateşlenen füzeler sonucu haritadan siliniyor.