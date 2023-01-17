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Rusya’dan Batı’ya nükleer gözdağı! Batı’dan Ukrayna’ya silah yardımı

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 08:47
Rusya ile Batı arasında tansiyon her geçen gün yükseliyor. Son olarak Batı ülkelerinin ardı ardına Ukrayna'ya ağır silah gönderme kararına Rusya'dan nükleer denizaltılı yanıt geldi. Rus televizyonunda yayınlanan haberde, İngiltere ateşlenen füzeler sonucu haritadan siliniyor.
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