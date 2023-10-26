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Rusya'dan Batı'ya Gazze tepkisi! Zaharova: Ölen çocuklara rağmen Batı harekete geçmiyor

A Haber
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Giriş: 26.10.2023 08:56
Rusya'dan, Gazze'deki katliama tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Gazze'de 2 bin 300'den fazla çocuğun yaşamını yitirmesine rağmen Batı’nın harekete geçmediğini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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