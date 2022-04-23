Rusya’dan batan gemi raporu! Kremlin: Gemi cephanelikteki patlama sonucu battı

Kremlin sarayı, Rusya'nın amiral gemisi Moskova'nın batışına ilişkin son raporunu açıkladı. Kruvazördeki bir personelin öldüğü belirtilen raporda, 27 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı. Taraflar geminin nasıl hasar aldığına ilişkin çelişkili açıklamalarına da sürdürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN