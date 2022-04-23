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Rusya’dan batan gemi raporu! Kremlin: Gemi cephanelikteki patlama sonucu battı

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Giriş: 23.04.2022 09:23
Güncelleme:23.04.2022 09:27
Kremlin sarayı, Rusya'nın amiral gemisi Moskova'nın batışına ilişkin son raporunu açıkladı. Kruvazördeki bir personelin öldüğü belirtilen raporda, 27 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı. Taraflar geminin nasıl hasar aldığına ilişkin çelişkili açıklamalarına da sürdürüyor.
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