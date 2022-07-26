Rusya'dan Avrupa'ya karşı gaz hamlesi! Vanalar kısılıyor

Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkeleri tarafından peş peşe yaptırımlar uygulanmıştı. AB ülkelerinin işini zorlaştırmak için harekete geçen Rusya da gaz kozunu kullandı. Kuzey Akım boru hattındaki türbinlerden birini kapatacağını duyuran şirket, boru hattının yüzde 40 kapasiteden yüzde 20 kapasiteye ineceğini belirtti.