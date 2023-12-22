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Rusya'dan Avrupa'ya "hırsız" tepkisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 14:21
Rusya, Ukrayna'daki savaş gerekçesiyle Avrupa'daki Rus mal varlıklarına el konulmasına tepki gösterdi. Alman liderleri "hırsız takımı" olarak nitelendirdi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'dan detayları aktardı.
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