05 Nisan 2025, Cumartesi
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Rusya'dan ABD'ye üst düzey ziyaret! Rus temsilci ABD'de kimlerle görüştü?
Yaklaşık 3, 5 yıllık bir aranın ardından ilk kez üst düzey bir Rus yetkili görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gitti. Peki Putin'in özel temsilcisi Dimitriev, ABD'de kimlerle görüştü? Washington ve Moskova savaşın bitirilmesi konusunda anlaşabildi mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.