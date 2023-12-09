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Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı: NATO ile 3. Dünya Savaşı'na dönüşecek çatışma tehdidi var

A Haber
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Giriş: 09.12.2023 10:30
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, NATO ile 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilecek doğrudan çatışma tehdidinin olduğunu belirtti. Bu açıklama ne anlama geliyor? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova’dan aktardı.
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