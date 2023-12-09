Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı: NATO ile 3. Dünya Savaşı'na dönüşecek çatışma tehdidi var

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, NATO ile 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilecek doğrudan çatışma tehdidinin olduğunu belirtti. Bu açıklama ne anlama geliyor? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova’dan aktardı.

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